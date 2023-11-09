إزالة 96 حالة تعدِ وبناء مخالف بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددا من الحملات لإزالة التعديات على الأراضي والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف، مع مصادرة المعدات ومواد البناء المستخدمة، والضرب بيد من حديد، والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور.

وأسفرت الحملات عن إزالة 96 حالة تعدِ بمساحة 20 ألفا و211 مترا بنطاق 11 مركزا، عبارة عن إزالة 31 حالة تعدِ على الأرض الزراعية بمساحة 6743 مترا، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرى "المسين، وطيبة، والوفائية، وكوم زمران، ومؤسسة البستان" بالدلنجات.

كما تم إزالة 19 حالة تعدِ بمساحة 3750 مترا بقرى "دسونس أم دينار، والأبعادية، وزاوية غزال" بدمنهور، عبارة عن مبانِ بالطوب الأبيض والأسمنت وبالطوب الأحمر وسملات وأعمدة وقواعد خرسانية، و11 حالة تعدِ على الأراضي الزراعية بمساحة 2628 مترا بقرية نظارة بويط بالرحمانية، عبارة عن مبانِ بالطوب الأبيض والأحمر وقواعد وسملات خرسانية.

كما تم إزالة 11 حالة تعدِ بمساحة 2280 مترا، عبارة عن مبانِ بالطوب الأبيض وسملات خرسانية بقريتي سيدي غازي، وكوم البركة بكفر الدوار، وحالة تعدِ في المهد بمساحة 2000 متر بحوش عيسى، و7 حالات تعدِ بمساحة 1034 مترا، عبارة عن مبانِ بالطوب الأحمر وأعمدة وسملات خرسانية بنطاق قرية ديروط بالمحمودية.

كما تم إزالة 6 حالات تعدِ على الرقعة الزراعية بمساحة 665 مترا، عبارة عن سملات وأعمدة خرسانية بمجلس قرية لقانة بشبراخيت، و5 حالات تعدِ على مساحة 450 مترا برشيد، و3 حالات تعدِ على أملاك الدولة بمساحة 340 مترا في قرية الإمام مالك بوادي النطرون، عبارة عن مبانِِ بالطوب البلوك بدون سقف، وحالة تعدِ بمساحة 200 متر، بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدِ بمساحة 121 مترا، عبارة عن مبانِ مخالفة بدون ترخيص في وحدة عمر مكرم بمركز بدر.