أفيخاي أدرعي: لا يوجد أي نوع لوقف لإطلاق النار حتى هذه الساعة

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: «الحرب على قطاع غزة مستمرة بكل ضراوتها وشدتها، حتى تتحقق أهدافها الخاصة بتفكيك منظومة حركة حماس العسكرية».

وأضاف خلال مداخلة له عبر تقنية «سكايب»، لفضائية «سكاي نيوز»، مساء الخميس، أن الملفات المطروحة على طاولة سلطات الاحتلال، هو الممرات الآمنة التي فتحتها دولة الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، لوصول المدنيين من شمال القطاع إلى الجنوب، واستجاب بالفعل حوالي 50 ألف مدني لتحذيرات الاحتلال بضرورة إخلاء المنطقة الشمالية من غزة.

وتابع: «بعض المسئولين الإسرائيليين أكدوا أن هناك بعض المناطق المعينة يتم تعليق مؤقت تكتيكي لإطلاق النار فيها، لتمكين المدنيين من الخروج والوصول إلى شارع صلاح الدين والتوجه جنوبا»، مشددا على أنه لا يوجد أي نوع لوقف لإطلاق النار حتى هذه الساعة.

وذكر أن قوات الاحتلال البرية تقدمت بشكل ملحوظ في شمال غزة، واستولت على أحد أهم معاقل حركة حماس في شمال القطاع، هذا بالإضافة إلى عثورهم على القذائف الجاهزة والمعلومات الاستخباراتية والوسائل القتالية بهذا الموقع، منوها بمواصلة جيش الاحتلال التقدم من محاور عدة في الشمال وقتل العشرات من عناصر حماس، حسب زعمه.

وتابع: «نحن لسنا بحاجة لبث فيديوهات هوليودية تبث في كل ساعة مثلما تفعل حماس، ولدينا مصورين ومراسلين يرافقون القوات في أثناء تقدمهم واشتباكاتها مع المخربين من حماس وغيرهم، والعملية البرية مستمرة كما خطط لها».

https://www.youtube.com/watch?v=O2T6X0-4k7U