وسائل إعلام لبنانية: تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء بيروت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بتحليق الطيران الحربي الإسرائيلي في سماء بيروت في طلعات استطلاعية.

وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، إن "الطيران الحربي المعادي يحلق في سماء بيروت في طلعات استطلاعية".

وأشارت إلى أن القطاعين الغربي والأوسط شهدا تحليقا للطيران الاستطلاعي منذ الفجر فوق القرى المتاخمة للخط الأزرق حتى مدينة صور وفوق مجرى نهر الليطاني على الحدود الجنوبية .

ووفق الوكالة ،"تأثر أصحاب مواسم الزيتون والحمضيات والموز ولحقت بهم خسائر جسيمة بسبب استهداف العدو الاسرائيلي العمال والفلاحين في السهول والبساتين".