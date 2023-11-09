وزير الخارجية السعودي يدعو إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في غزة

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري في قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، جاء ذلك خلال استقبال الوزير بن فرحان، بالرياض اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وطبقا للوكالة، جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وشدد الوزير السعودي على ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، داعيا بريطانيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن، إلى العمل لاضطلاع المجلس بمسئوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.