واصل الطيران الحربي الإسرائيلي فجرًا قصفه للمنازل في قطاع غزة ومحيط مستشفى النصر ومجمع "الشفاء" الطبي.

وقالت مصادر في القطاع إن طائرات الاحتلال استهدفت محيط المجمع بعدة غارات، إذ أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديدًا مخيم "الشاطئ".

وقصفت طائرات الاحتلال كذلك محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها بالقذائف والصواريخ شرق مدينة "رفح"، وتحديدًا قرب السياج الشرقي الفاصل لقطاع غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة، ما أدى لإصابة العشرات تم نقلهم إلى مجمع "الشفاء" الطبي.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والاسعاف، من انتشال جثامين 6 شهداء، وعدد من الجرحى، عقب استهداف طائرات الاحتلال الحربية منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، ومنزلا في مخيم "جباليا" وسوته بالأرض على رؤوس من فيه، ومازالوا تحت الأنقاض.