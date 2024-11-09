استشهاد 25 فلسطينيا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد 25 مواطنا في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم السبت، 16 منهم شمال القطاع.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، استشهد 4 مواطنين، اليوم السبت، في قصف للاحتلال استهدف المواطنين وخيم النازحين في دير البلح، ومخيم جباليا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال أطلقت النار تجاه مواطنين بمنطقة البصة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وأضافت أن قصفا شنه جيش الاحتلال على خيمة للنازحين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وذكرت أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين، أغلبهم أطفال، أثناء تعبئة المياه في تل الزعتر بمخيم جباليا شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد فتاة وإصابة آخرين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر قبل الماضي إلى نحو 43,552 شهداء، و102,765 مصابا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا يمكن الوصول إليهم.