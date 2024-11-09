قيادي في حماس لفرانس برس: لم نتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبنا بالدوحة

قال قيادي في حركة حماس، إن الحركة لم تتلق أي طلب من قطر لغلق مكتبها في الدوحة، بعد تصريح بهذا المعنى أدلى به مصدر دبلوماسي.

وقال المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: «ليس لدينا أي شيء حول تأكيد أو نفي ما نُشر عن مصدر دبلوماسي لم تحدد هويته، ولم نتلق أي طلب لمغادرة قطر»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن تحدث مسئول مطلع لوكالة رويترز، عن أن قطر ستنسحب من جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة حتى تبدي حركة حماس وإسرائيل استعدادا صادقا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

ووفق رويترز، تمثل هذه الخطوة أكبر انتكاسة للجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأضاف المسئول أن قطر خلصت أيضا إلى أن المكتب السياسي لحماس في الدوحة لم يعد يؤدي الغرض منه.

وقال المسئول: «القطريون يقولون منذ بداية الصراع إنهم لا يستطيعون التوسط إلا عندما يبدي الطرفان اهتماما حقيقيا بإيجاد حل».

وأضاف أن قطر أخطرت حماس وإسرائيل والإدارة الأمريكية بقرارها.