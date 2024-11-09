الشرطة الباكستانية: مقتل 12 جنديا و6 موظفين بالسكك الحديدية في تفجير كويتا

ذكر مسئولون أن حصيلة قتلى تفجير انتحاري بمحطة قطارات كويتا في جنوب غرب باكستان المضطرب، اليوم السبت، ارتفعت إلى حوالي 24 شخصا على الأقل، من بينهم رجال أمن والمصابين إلى حوالي 50 آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

وقالت الشرطة، إن حصيلة القتلى تضم حوالي 12 جنديا و6 من موظفي السكك الحديدية.

وأعلنت جماعة "جيش تحرير بالوشيستان" الانفصالية في بيان أصدرته في وقت سابق اليوم مسئوليتها عن الهجوم، وقالت إن انتحاريا استهدف قوات كانت موجودة في المحطة.

يذكر أن الجماعة الانفصالية تشن تمردا سعيا للاستقلال عن إسلام آباد.

وغالبا ما تستهدف الجماعة الانفصالية قوات الأمن والأجانب، لاسيما المواطنين الصينيين، الذين يتواجدون في باكستان، كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تبني مشروعات بنية تحتية رئيسية.

وأعلنت الجماعة الانفصالية الشهر الماضي مسئوليتها عن تفجير انتحاري، استهدف قافلة من المواطنين الصينيين، خارج مطار كراتشي مما أسفر عن مقتل شخصين.