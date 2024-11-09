فاطمة سعيد تبدع في سرينادة شوبرت أولى أغاني ألبومها الجديد

أطلقت السوبرانو المصرية العالمية فاطمة سعيد اليوم الأغنية الأولى من ألبومها الجديد Lieder (أغاني) الذي يضم 24 أغنية من الكلاسيكيات العالمية بلغات مختلفة من إنتاج شركة وارنر كلاسيك العالمية.

وهذا ثالث ألبوم مسجل في مسيرة فاطمة سعيد بعد ألبومي "النور" و"Kaleidoscope".

وفي الأغنية الأولى من الألبوم تنضم فاطمة سعيد إلى قائمة مميزة من مطربي الأوبرا العالميين، النساء والرجال، الذين أدّوا المقطوعة الأيقونية للموسيقار النمساوي فرانتس شوبرت المعروفة باسم أغنية ليلية أو سرينادة أو Ständchen من مجموعة Schwanengesang أو ترنيمة البجعة.

بأسلوبها الخاص تضفي فاطمة سعيد على نسختها من السرينادة سمات متفردة بين الرقة والقوة، حيث جمعت بين الإحساس الرفيع بكلماتها الرومانسية والتنويع الصوتي المبهر خاصة في المقطع الأخير.

وكانت فاطمة سعيد قد صرحت في حوارها لـ الشروق في أكتوبر 2023 بأنها بصدد أداء أغنية لـ شوبرت واصفة إياه بأنه "ملك التيمة الموسيقية".

وشوبرت لم يكتب في حياته للأصوات الأنثوية، وهذا من أسباب غلبة الأصوات الرجالية التي تؤدي أغنياته، والتي تم تقديم الغالبية العظمى منها بعد وفاته وهو في الحادية والثلاثين من عمره عام 1828 بعد مرض طويل وحياة بائسة.

وللحن السرينادة الذي يعدّ اليوم من أبرز الرومانسيات الكلاسيكية، قصة غريبة، إذ لم يُكتشف إلا بعد وفاة صاحبه ببضعة أشهر كرابع أغنية في آخر مجموعة ألفها شوبرت في مرضه الأخير، وقد كتب كلماتها الشاعر الألماني لودفيچ ريلشتاب الذي كان قد حاول عرضها على الموسيقار الأشهر في عصره لودفيچ فان بيتهوڤن الذي كان يصارع الموت.

أرسل أحد مساعدي بيتهوڤن إلى شوبرت بعض قصائد ريلشتاب ومنها السريناده التي يقول مطلعها: "أغنياتي تنساب بهدوء.. عبر الليل لتناجيك.. وصولا إلى البستان الهادئ.. تعال لي يا حبيبي".

وكتب اللحن الرائع الخلود للموسيقار والشاعر، ولم ير أيٌّ منهما النجاح الهائل للأغنية منذ الربع الأخير للقرن التاسع عشر، حيث ذاع صيتها وتبارى كبار المطربين والعازفين في أدائها وألهمت عشرات الملحنين حول العالم.

السريناده كان لها أيضا تأثير على الموسيقى العربية، حيث كان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب شديد الإعجاب بها حتى سنواته الأخيرة، حيث اقتبس منها جملة "كلام جميل كلام معقول ماقدرش أقول حاجة عنه" في أوبريت الحبيب المجهول لليلى مراد، وظهر في بروفة أغنية "من غير ليه" مع الإعلامي مفيد فوزي وهو "يدندنها" على العود.

وقدمت فاطمة سعيد مؤخرا حفلا ناجحا بمصاحبة أوركسترا برلين الفيلهارموني نال إعجابا واسعا بين الجمهور الألماني، وهو حدث كان حلما بالنسبة لها في بداية مشوارها الموسيقي.

كما قدمت في سبتمبر الماضي حفلين مميزين في قصر عابدين ودولة البحرين، وتلقت تكريما خاصا من وزير الثقافة أحمد هنو كواحدة من أبرز الأصوات المصرية التي حققت نجاحا كبيرا على الساحة العالمية.