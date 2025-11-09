محافظ بني سويف يستقبل رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مُنذ قليل، الدكتورة سحر السُنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مستهل زيارتها للمحافظة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، الدكتورة ألطاف رياض المُشرف العام على فرع المجلس ببني سويف، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

ومن المقرر أن يتوجه المحافظ ورئيسة المجلس إلى مدينة بني سويف الجديدة، لافتتاح فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة داخل ديوان عام المحافظة بشرق النيل، وتفقد مقر الفرع والاطلاع على الخدمات التي يقدمها، بجانب زيارة مدرسة النهضة الرسمية للغات لمتابعة جانباً من أنشطة المبادرة الوطنية "دوّي"، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل.