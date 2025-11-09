الوحدات المحلية بالمنيا تتابع تجهيز اللجان استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ العملية الانتخابية وضمان سيرها بأقصى درجات التأمين والانضباط، ومراعاة حركة كبار السن وذوي الهم.

من جهته تفقد أحمد عبدالحكم، والدكتور أحمد رشوان، نائبا رئيس مركز ديرمواس، أمس واليوم اللجان لمتابعة التجهيزات الجارية في لجان الانتخابات بدائرة ديرمواس.

تركزت جولة نائبي رئيس المركز على متابعة أعمال تركيب الحرم الآمن أمام كل لجنة انتخابية، وهو الإجراء الذي يهدف إلى تنظيم دخول الناخبين وخروجهم وتأمين محيط اللجان، تنفيذاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وجهات الأمن.

كما شملت المتابعة زيارة اللجنة العامة بمقر الإرشاد الزراعي، وهي اللجنة المسئولة عن أعمال الفرز، حيث اطمأن نائبا رئيس المركز على جاهزية المقر وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان دقة وشفافية عملية تجميع وفرز الأصوات.

وأكد نائبا مركز ديرمواس، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تعمل بتنسيق كامل لتهيئة الأجواء المناسبة للناخبين والمشرفين على العملية الانتخابية، لضمان ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري بكل سهولة وأمان.

وتابع المهندس عويس قاسم الغرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، مراجعة مقار ولجان انتخابات مجلس النواب 2025، والتأكد من الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى استعدادًا للانتخابات.

وشكل الغرياني، لجان للمرور على المدارس المقرّر عقد اللجان بها، للتأكد من توافر جميع الأدوات والوسائل اللازمة لتيسير عملية التصويت، مع مراعاة حركة كبار السن وذوي الهمم، وتركيب المظلات ومقاعد الانتظار، والاطمئنان على سلامة مرافق الكهرباء ومياه الشرب ودورات المياه، وتوفير فرق ومعدات الطوارئ، فضلًا عن الاستعداد لموجات تساقط الأمطار وتجهيز سيارات شفط المياه بمحيط اللجان.

كما تم رفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية من خلال إزالة التعديات ورفع الإشغالات والسيارات المتهالكة وتمهيد الطرق، مع تسيير دوريات نظافة على مدار الساعة لرفع المخلفات أولًا بأول، مؤكدًا ضرورة إزالة ومنع مختلف مظاهر الدعاية الانتخابية مع بدء سريان فترة الصمت الانتخابي.

وأوضح الغرياني، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط تعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف أجهزتها التنفيذية والأمنية لتوفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة تليق بالمواطن، مؤكدًا حرص الدولة المصرية على دعم المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني المهم.

كما أجرى أحمد خلف عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة ملوي، جولة ميدانية لمتابعة المراكز الانتخابية على مستوى مركز ومدينة ملوى، للتأكد من جاهزيتها لأداء العملية الانتخابية على الوجه الأمثل، ومراجعة مدى استعداد الجهات المعنية بهذا الشأن، والوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين بتلك المدارس، ومدى جاهزيتها.

كما تابع خلف، سد الاحتياجات المتبقية من أجهزة الإنارة وبعض الإصلاحات فى مرافق المياه والكهرباء، وتجهيز الغرف المخصصة للاقتراع، واستقبال الناخبين، وتهيئة سبل الراحة للعاملين والمشرفين على اللجان الانتخابية داخل المدارس.