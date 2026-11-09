النائب محمد إبراهيم موسى يطالب بحصر أصول الأوقاف وكشف عوائد استثمار العقارات والأراضي

أكد النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تطوير منظومة إدارة واستثمار الأصول الوقفية، بما يضمن الحفاظ على أموال الوقف باعتبارها أمانة، وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق أهدافها الشرعية والمجتمعية، مؤكدًا أن ملف الأوقاف يحتاج إلى رؤية اقتصادية وإدارية مختلفة تواكب التحديات الحالية.

وتساءل موسى عن مدى امتلاك وزارة الأوقاف حصرًا دقيقًا ومحدثًا لجميع الأصول الوقفية، وحجم هذه الأصول والعائد الاقتصادي الذي تحققه حاليًا، فضلًا عن وجود خطة واضحة لاستثمار الأصول غير المستغلة أو ضعيفة العائد، بما يضمن تعظيم موارد الوقف والحفاظ على حقوقه.

وأشار إلى أهمية دور صندوق استثمار الأوقاف في إدارة الأصول واستثمارها، وضرورة وجود ضوابط واضحة للشفافية والحوكمة تمنع إهدار الفرص الاستثمارية، مؤكدًا أن الأوقاف تمثل ثروة وطنية يمكن أن توفر مصدر تمويل مستدامًا لدعم قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية، وفقًا لشروط الواقفين.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار عصام فريد، والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي وتأهيل الأئمة والوعاظ، وإدارة واستثمار الأصول الوقفية وتعظيم أثرها التنموي.

وفي السياق ذاته، طالب بتطوير أداء الأئمة والواعظات، من خلال برامج تدريب وتأهيل مستمرة تواكب المتغيرات الفكرية والاجتماعية، وتعزز قدرتهم على مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر خطاب ديني مستنير يدعم قيم المواطنة والتسامح والانتماء الوطني.