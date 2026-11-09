طرح كتاب «الحرب معنية بك: انهيار النظام الدولي وتهديد الحرب العالمية الثالثة» للكاتب الصحفي جدوين راخمان، المختص بالشئون الخارجية في صحيفة «فاينانشيال تايمز»، سؤالًا يزداد إلحاحًا في ظل التطورات الدولية الراهنة؛ وهو هل يقف العالم على أعتاب حرب عالمية جديدة؟ فقد بات هذا الاحتمال حاضرًا على ألسنة القادة العسكريين والسياسيين والمسئولين، من دونالد ترامب إلى فلاديمير بوتين، وصولًا إلى رؤساء الأجهزة العسكرية والاستخباراتية.

وخصص راخمان كتابه الجديد لاستعراض مشهد الدبلوماسية العالمية وتقييم المخاطر التي تهدد الأمن الدولي، واستمد المؤلف عنوان كتابه من مقولة تُنسب أحيانًا إلى الثوري الماركسي الروسي ليون تروتسكي: «قد لا تكون مهتمًا بالحرب، لكن الحرب مهتمة بك»، وتعبر المقولة عن فكرة أساسية مفادها أن الصراعات لا تكترث برغبتنا في التفكير فيها أو تجاهلها؛ إذ قد تطرق أبوابنا في نهاية المطاف، سواء كنا مستعدين لها أم لا.

ولا شك أن البشرية تمر بمرحلة شديدة الخطورة، ولكن استعراض أزمات الأمن العالمي وتصنيفها ورسم خرائطها وتحليلها، كما فعل راخمان عبر صفحات الكتاب، يكشف عن مشهد يكاد يفوق القدرة على الاحتمال؛ فالدول الثلاث الأقوى عسكريًا، والمسلحة نوويًا، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا، يقودها رجال أقوياء لا يتورعون عن استغلال السلطة لتحقيق مصالحهم الخاصة، ويستثمرون جميعًا في سياسات قومية تستحضر شعار «لنجعل بلادنا عظيمة مجددًا»، الذي يجسده ترامب بوضوح.

وفي الوقت نفسه، تتراجع الديمقراطية في أنحاء العالم، حتى إن دولًا تُعد معاقل لليبرالية، مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تبدو معرضة لاحتمال وصول اليمين المتطرف المتعاطف مع بوتين إلى السلطة، أما النظام الدولي القائم على القواعد، بمؤسساته الرئيسية، ومنها الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، فيتعرض لتقويض متعمد من جانب هؤلاء القادة، حتى بات أضعف مما كان عليه في أي وقت مضى.

وأشار راخمان إلى أن بوتين وصف النظام العالمي الجديد بعبارة "القوة تصنع الحق"، في إشارة إلى عالم تُفرض فيه الإرادة بالقوة بدلًا من الاحتكام إلى القواعد المشتركة، وكانت النتيجة اندلاع صراعات بمعدل غير مسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فبحسب الكتاب، شهد عام 2024 وحده 61 صراعًا، بينها 11 حربًا واسعة النطاق.

وشملت هذه الصراعات الحرب في غزة، إلى جانب نزاعات أقل حضورًا في التغطية الإعلامية الغربية، مثل الحرب في السودان، التي أودت بحياة نحو 150 ألف شخص في ساحات القتال بحلول منتصف عام 2025، وفي عام 2026، لا تزال صراعات عديدة بين دول قائمة، من بينها أكبر حرب برية تشهدها أوروبا منذ عام 1945، في أوكرانيا، وأكثر الصراعات اضطرابًا في الشرق الأوسط منذ أكثر من 20 عامًا، في إيران.

وعلى الرغم من أن معظم هذه الحروب لا تزال محصورة في أقاليمها، فإنها بدأت تتداخل وتتسع رقعتها؛ فروسيا تنشر قوات من كوريا الشمالية، وتختبر مدى استعداد حلف الناتو للدفاع عن أعضائه، بينما تتسبب إيران في تعطيل حركة الملاحة العالمية، وتقدم أوكرانيا لدول الخليج المشورة بشأن استخدام الطائرات المسيّرة، وفي خضم هذه الصراعات المستمرة، تلوح احتمالات اندلاع مواجهات أخرى بين الهند وباكستان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والصين وتايوان.

ومن بين بؤر التوتر المحتملة، رأى راخمان أن تايوان قد تكون الطريق الأقصر إلى حرب عالمية، لأن أي مواجهة بشأنها قد تضع الصين والولايات المتحدة في صدام مباشر؛ فقد استند أمن الجزيرة على مدى عقود إلى التفوق البحري الأمريكي، لكن بكين عززت قدراتها العسكرية بصورة هائلة، حتى بات عدد سفنها الحربية يتجاوز نظيره الأمريكي. ويُقال إن حوض بناء السفن الصيني في جزيرة تشانجشينج وحده يمتلك قدرة إنتاجية تفوق مجموع أحواض بناء السفن الأمريكية.

ومع ذلك، أدرك الرئيس الصيني شي جين بينج أن تدخل الولايات المتحدة لمساندة تايوان قد يؤدي إلى حمام دم، وهو ما دفع الرؤساء الأمريكيين، في الغالب، إلى التأكيد على التزام بلادهم بأمن الجزيرة، ولكن ترامب أبدى قدرًا أكبر من التردد حيال هذا الالتزام؛ إذ صرح في مايو الماضي قائلًا: "أعتقد أن آخر ما نحتاج إليه الآن هو حرب تبعد عنا 9500 ميل"، ورأى الكاتب أن مثل هذه التصريحات تزيد من احتمالات إقدام الصين على شن هجوم على تايوان.

وفي ظل هذا التحول في ميزان القوى بين الصين والولايات المتحدة، تكمن جذور انعدام الأمن العالمي الجديد؛ فبصرف النظر عن الموقف من الهيمنة الأمريكية، حافظت واشنطن، بعد انتهاء الحرب الباردة، على قدر من الاستقرار الدولي أتاح للدول الواقعة ضحية الاعتداءات اللجوء، ولو من حيث المبدأ، إلى القانون الدولي طلبًا للحماية، ولكن الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 ألحق ضررًا بالغًا بهذا النظام، كما أن إخفاق الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان دفع الرؤساء الذين خلفوا جورج بوش إلى التردد في التدخل العسكري خارج الحدود.

كما كشف المؤلف أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أحجم ثلاث مرات عن التدخل للتصدي لانتهاكات ارتكبها نظام بشار الأسد وروسيا والصين مابين عاميّ 2012 و 2015، وهو ما بعث برسالة مفادها أن واشنطن تتراجع عن دورها الدولي.

وجاءت إدارة ترامب لتدفع هذا التراجع إلى مدى أبعد، مع العودة إلى نزعة انعزالية وحمائية تقوم على فرض الرسوم الجمركية، وهي السياسات التي سعت مؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية، مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، إلى تجنبها. ويصعب، في نظر الكاتب، ألا نلحظ أوجه الشبه بين هذا المشهد والعقد الثالث من القرن العشرين، حين شاع شعار «أمريكا أولًا» للمرة الأولى.

ولكن كيف يمكن الحد من هذه المخاطر؟ استعرض راخمان مجموعة من الآليات التي أسهمت في الحفاظ على السلام، ليخلص إلى أنها لم تعد كافية؛ فالنظام الدولي القائم على القواعد لم يعمل بكفاءة حتى في أوج قوته، أما اليوم، فقد بات، على حد تعبير رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، عاطب أو "لم يعد يعمل"، فيما نعيش مرحلة قطيعة مع النظام السابق.

كذلك، لا يوفر التعويل على نشر الديمقراطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي باعتبارهما طريقًا إلى السلام ما يدعو إلى الاطمئنان، واستشهد الكاتب بما يُعرف بنظرية "الأقواس الذهبية"، التي تفترض أن الدول التي تضم مطاعم «ماكدونالدز» لا تدخل في حروب بعضها مع بعض، لكن أحداث تسعينيات القرن الماضي أثبتت خطأ هذه النظرية، في حين يتراجع عدد الديمقراطيات بصورة مطردة منذ عام 2006.

أما الردع، فلا يزال يوفر قدرًا من الحماية، لكنه لم يمنع اندلاع القتال بين الهند وباكستان، وهما دولتان تمتلكان أسلحة نووية، في الوقت الذي تواصل فيه الصين وكوريا الشمالية توسيع ترسانتيهما النوويتين بوتيرة سريعة.

وهكذا، لا يبقى، مع تراجع التفوق الأمريكي، سوى تصور لنظام عالمي يشبه ما يمكن تسميته "مبدأ دونرو" الذي يتبناه ترامب، في إحالة إلى مبدأ مونرو التاريخي، ويقوم على تخصيص مناطق نفوذ للقوى الكبرى، تنفرد كل منها بالسيطرة عليها. ووفقًا لهذا التصور، تهيمن واشنطن على الأمريكتين، وبكين على شرق آسيا، وموسكو على منطقة الاتحاد السوفيتي السابق، بينما تُسوّى الخلافات عبر محادثات مباشرة بين القادة السلطويين.

بيد أن هذا التصور يثير سؤالين جوهريين: ماذا يحدث إذا نشب خلاف بين هؤلاء القادة؟ ومن يرغب أصلًا في العيش تحت ظلال جار متغطرس يفرض إرادته عليه؟

وعلى الرغم من قتامة الصورة التي رسمها كتاب «الحرب معنية بك»، فإن الكتاب نفسه لا يخلو من عناصر القوة، فأسلوب راخمان جذاب، ويعتمد على الحكايات والأمثلة، كما أنه وظف خبرته الواسعة في تناول قضية بالغة الأهمية، وفقًا للصحفي تشارلي إينجلش الذي قدم مراجعة نقدية للكتاب عبر صحيفة الجارديان البريطانية.

وفي الختام، لم يصل الكاتب إلى حد الجزم بأن اندلاع حرب عالمية جديدة أمر حتمي، لكنه أكد بالبراهين أن التهديد بات من الخطورة بحيث لم يعد من الممكن تجاهله.