ولي العهد السعودي يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا حادث فلوريدا

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفيًا يوم الأحد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر فيه عن تعازيه ومواساته ودعمه لأسر ضحايا الحادث المأساوي بولاية فلوريدا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد نقل للرئيس الأمريكي مشاعر الشعب السعودي الذي عبر عن ألمه وصدمته تجاه هذه الجريمة الشنيعة.

وجدد محمد بن سلمان خلال الاتصال التأكيد على حرص المملكة على التعاون المطلق من قبل الجهات السعودية المعنية مع السلطات الأمريكية بتزويدها بالمعلومات التي تساعد في التحقيقات المتعلقة بالجاني ودوافعه.

وذكر مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أمس الأحد أن التحقيق الجاري حول هجوم إطلاق النار الدموي الذي نفذه طيار سعودي في قاعدة جوية لسلاح البحرية الأمريكي في فلوريدا يتم إجراؤه "بافتراض أن هذا كان عملا إرهابيا". وشرع مكتب التحقيقات في استجواب الطلاب السعوديين الذين يتلقون تدريبا في القاعدة العسكرية في بينساكولا بولاية فلوريدا.

وأسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص بينهم المنفذ الذي تبين بعد الكشف عن هويته أنه السعودي محمد سعيد الشمراني /21 عاما/ وهو ملازم ثان بسلاح الجو السعودي كان يتلقى تدريبا في القاعدة العسكرية.

وأطلق الشمراني النار في أحد الفصول الدراسية من مسدس تم شراؤه بشكل قانوني، مما أسفر عن مقتل ثلاثة من طلاب الطيران وإصابة ثمانية آخرين، قبل أن يتم إطلاق النار عليه وقتله .