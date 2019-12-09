هيثم مازن يطرح رواية «بنت عمري» في معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير المقبل

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يستعد المطرب والروائي هيثم مازن لطرح أولى رواياته "بنت عمري" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 51 والذي ينطلق في الفترة مابين 22 يناير وحتي 4 فبراير المقبل بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.

وتقوم رواية "بنت عمري" على رصد الطابع الرومانسي والتي تدور في إطار فكره الطبقيه بين فئات المجتمع والذي أدت إلى فشل وانهيار علاقات وطموحات أجيال كثيره من الشباب ولكنها بمنظور وفكر جديد.

جدير بالذكر أن أغنية "حاسس" هي أخر أعمال المطرب هيثم مازن، وهي من كلمات وألحان هيثم مازن وتوزيع محمد العشي وميكساچ وماستر هاني محروس.