حيثيات حكم سجن المقاول محمد على: زوّر وتهرّب من دفع ضرائب بـ48 مليون جنيه

• شركة المقاول الهارب أخفت إيراداتها الحقيقة وتلاعبت بقيمة مشترياتها للتهرب من سداد ضريبتي القيمة المضافة والضريبة العامة



أودعت «الدائرة 10 جنوب» بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه؛ لإدانته بالتهرب الضريبي.

وتضمن الحكم إلزام المقاول الهارب بأن يؤدي لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليونا و879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزءً منها اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5% من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.

كما تضمن الحكم، إلزامه بدفع بمبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

• تهرب من سداد ضريبة القيمة المضافة

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية رقم 11155 لسنة 2019 جنايات التجمع الخامس، أنه تبين من فحص أعمال شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة والتي يرأس مجلس إدارتها ومديرها المتهم محمد على على عبدالخالق، وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يُعد «تدليسا وتزويرا»، مشيرة إلى أن المتهم تهرب من سداد مبلغ الضريبة المستحق والبالغ 41 مليون و879 ألفا و512.8 جنيه بخلاف التعويض.

• تهرب من سداد الضريبة العامة

وأضافت المحكمة، أن الشركة التابعة للمتهم خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991؛ ما استحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6.185.136.36 جنيه، مشيرة إلى أن المتهم تهرب أيضا من سداد المبلغ بخلاف الضريبة الإضافية.

واختتمت المحكمة حيثياتها بالتأكيد على أنه استقر في يقينها أن المتهم اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة له ارتكبت لغرض إجرامي واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة؛ لذا قضت بحكمها المتقدم بسجنه وتغريمه.

• قضايا واتهامات أخرى

يذكر أن المتهم يواجه قضية أخرى بالتهريب الضريبي ومؤجلة لجلسة 30 يناير المقبل.

كما يواجه قضية أخرى ممثلة فى جنحة مباشرة مقامة ضده من شركة "ستايل" للديكور"، تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على 11 مليون جنيه، وهي القضية التي قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة إحالتها إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لندب خبراء متخصصين؛ لفحص أوراق القضية، وحددت المحكمة جلسة 22 ديسمبر المقبل، لسماع المرافعة في القضية بعد ورود تقرير لجنة الخبراء.

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