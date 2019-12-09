زميل ميدو السابق في توتنهام: المحمدي لاعب لا يقدر بثمن

أشاد بول روبنسون، الحارس السابق لفريق توتنهام، بالقدرات التي لا يزال يتمتع بها، أحمد المحمدي، ظهير أيمن فريق أستون فيلا الإنجليزي، رغم وصوله لسن 32 عامًا.

حارس مرمى منتخب إنجلترا السابق، بول روبنسون، والذي زامل أحمد حسام ميدو، خلال رحلة احتراف الأخير بفريق توتنهام، أجرى مساء اليوم الإثنين، حديث صحفي نقله موقع " فوتبول انسايرد".

وقال روبنسون عن المحمدي:" لاعب لا يقدر بثمن بنسبة لمدرب فريق أستون فيلا دين سميث، وذلك يرجع للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب المصري في الدوري الإنجليزي، بفضل قضاءه وقتًا طويلًا في صفوف فريقي هال سيتي وسندرلاند، الأمر الذي جعله يكتسب طريقة اللعب في إنجلترا والاستمرار هنا لأكثر من موسم".

وأضاف الحارس السابق لفريق بلاكبيرن:" المحمدي يقدم مستوى متميز في إنجلترا منذ مواسم عدة، ورغم كبر سنه بوصوله لـ32 عامًا، إلا أنه لايزال قادرًا على القيام بدوره الدفاعي بالجبهة اليمنى، وتوجيه كرات عرضية متقنة داخل المناطق الدفاعية للخصوم".

وشارك المحمدي أساسيًا، في 8 مباريات لفريق أستون فيلا بمنافسات الموسم الجاري، بعد أن ساهم مع "الفيلانز" في الموسم الماضي بالتأهل من دوري الدرجة الأولى "الشامبيونشيب" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.