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رئيس الوزراء البريطاني: أسوأ ذنب ارتكبته هو ركوب دراجة على الرصيف

بوريس جونسون يقود دراجته في لندن. صورة من أرشيف رويترز
بوريس جونسون يقود دراجته في لندن. صورة من أرشيف رويترز
لندن (رويترز)
نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 3:58 ص | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 3:58 ص

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد إن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بها هو مخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف.

وعندما سألته شبكة سكاي عن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بارتكابه طلب جونسون في بادئ الأمر النصيحة من مستشاريه قبل أن يقول ”أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائما أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة“.

وأضاف ”أريدكم ان تعرفوا أنني أعارض تماما وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف وأعتقد أن هذا خطأ وأشعر بالضيق من ذلك. لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف...“.

ورد جونسون على سؤال عما إذا كان قلقا بشأن تقارب النتائج في استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات قائلا ”بالطبع. أعتقد أن هذه لحظة حاسمة للبلاد“.


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