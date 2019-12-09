«الرى»: نرغب فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى



يجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية فى مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم، فى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ لاستكمال المفاوضات بشأن قضية سد النهضة، تحت رعاية وزير الخزانة الأمريكى، وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى.



ووفق بيان صادر عن وزارة الرى، صباح أمس، من المقرر أن يستكمل الاجتماع النقاشات حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث عقد وزراء الموارد المائية والوفود الفنية فى البلدان الثلاث، اجتماعين فنيين، الأول فى أديس أبابا يومى 15 و16 نوفمبر، والثانى فى القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر الجارى.



وأوضحت الوزارة أن اللقاءين جاءا فى إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، للوصول إلى توافق حول قواعد الملء والتشغيل؛ فى إطار رغبة الجانب المصرى فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى.