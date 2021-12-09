بينيت يدرس فرض قيود على غير المطعمين ضد كورونا

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أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت كلف الجهات المعنية بدراسة إمكانية فرض قيود كورونا على غير المطعمين فقط، وخاصة فيما يتعلق بالسفر.

جاء هذا خلال مناقشات جرت اليوم الخميس وركزت على المعطيات الجديدة الخاصة بالمتحور "أوميكرون".

ولفتت الهيئة إلى اعتراض البعض على فرض مثل هذه القيود بسبب الإشكاليات القانونية.

سجلت إسرائيل خلال الأيام الماضية ارتفاعا نسبيا في عدد الإصابات الجديدة، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس الأول الثلاثاء تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ أكتوبر، وبلغت 719 إصابة جديدة.

كما تجري إسرائيل مشاورات بشأن إمكانية الحاجة لإعطاء جرعة رابعة من اللقاحات لتعزيز المناعة لدى الأفراد.

ويقول مسؤولو الصحة إن فعالية اللقاحات تضعف بعد خمسة أشهر من إعطائها للأفراد، ما يجعل الحصول على جرعات معززة أمرا ضروريا.

وأصبحت إسرائيل في نهاية تيوليو الماضي أول دولة في العالم تعطي جرعة ثالثة من لقاحات كورونا لسكانها لتعزيز الأجسام المضادة لديهم.