بريطانيا: روسيا تحاول الحصول على أسلحة من إيران

قالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا ودوارد، اليوم الجمعة، إن روسيا تحاول الحصول على مزيد من الأسلحة من إيران، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية، وتعرض على طهران في المقابل مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والفني.

وأضافت ودوارد، أن إيران نقلت، منذ أغسطس، مئات الطائرات "الدرونز" إلى روسيا، التي استخدمتها "لقتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية بشكل غير قانوني" في أوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".

وتنفي إيران إمداد موسكو بالطائرات المسيرة، وتنفي روسيا استخدام طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة أوكرانيا.

وقالت ودوارد للصحفيين "تحاول روسيا الآن الحصول على مزيد من الأسلحة بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية".

وأضافت "في المقابل، تعرض روسيا على إيران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والفني. نحن قلقون من أن تكون روسيا تعتزم تزويد (طهران) بمكونات عسكرية أكثر تقدما، بما يسمح لإيران بتعزيز قدرات أسلحتها".

ولم ترد البعثتان الإيرانية والروسية لدى الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق.

وقال مسؤولان إيرانيان كبيران ودبلوماسيان إيرانيان لرويترز في أكتوبر، إن إيران وعدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض، بالإضافة إلى المزيد من الطائرات المسيرة.

وقالت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، إنها لاحظت استمرار طهران بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار، لكن واشنطن لم تلحظ دليلا على أن إيران نقلت صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

جاءت تصريحات ودوارد قبل اجتماع لمجلس الأمن في وقت لاحق من يوم الجمعة، بطلب من روسيا، لمناقشة أسلحة الصراع في أوكرانيا التي تقول روسيا إنها "تقع في أيدي قطاع طرق وإرهابيين" في أماكن أخرى بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.