نائب محافظ سوهاج يشارك في ماراثون رياضي ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، للمشاركة في ماراثون وأنشطة "لياقتي.. مهارتي.. دوى"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية للتنمية الرياضية إدارة القاعدة الشعبية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، ووكالة الأنشطة الرياضية، ومنظمة اليونيسيف، وذلك في إطار حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بحضور اللواء أحمد عبدالله مساعد مدير أمن سوهاج، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والسيد محمد هارون مندوب وزارة الشباب والرياضة، وقيادات المديرية.

وبدأ الماراثون من أمام تمثال رفاعة الطهطاوي بمدينة ناصر، مرورا بمتحف سوهاج القومي، وديوان عام المحافظة، وصولا إلى ستاد سوهاج الرياضي الذي شهد مجموعة من الأنشطة الرياضية للفتيات والسيدات.

الجدير بالذكر أنه شارك في الماراثون 230 فتاة من برنامج الرياضة من أجل التنمية (لياقتي.. مهاراتي)، حيث كانت المسيرة تحت شعارات عديدة لمناهضة العنف ضد المرأة منها "لا للزواج المبكر، لا للعنف ضد المرأة، كوني قوية، انتِ قادرة، لا لختان الاناث، أنتِ لست وحدك"، بمشاركة من متطوعي مبادرة شباب يدير شباب "YLY".