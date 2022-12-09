الرئيس الصيني يؤكد مواصلة دعم بلاده لإعادة إعمار العراق ومسار التنمية في تونس

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينج مواصلة دعم بلاده لإعادة إعمار العراق، ومسار التنمية في تونس.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم الجمعة أن الرئيس "شي" التقى برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في العاصمة السعودية الرياض، حيث أكد مواصلة دعم الصين لإعادة الإعمار الاقتصادي للعراق ومساعدته على استعادة الصناعات وتحسين معيشة الشعب وتحقيق التنمية المستدامة.

كما اجتمع الرئيس الصيني بنظيره التونسي قيس سعيد، حيث أشار شي إلى دعم بكين لتونس في اتباع مسار تنمية يتلاءم مع ظروفها الوطنية، وتعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لتونس.