وزارة إندونيسية تسعى لمساعدة ضحايا ثوران بركان مارابي في الحصول على تعويضات

تواصل وزارة البيئة والغابات الإندونيسية، إلى جانب وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في مقاطعة سومطرة الغربية السعي لمساعدة ضحايا ثوران جبل مارابي البركاني على الحصول تعويض أو الستحقات التأمينية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية اليوم السبت.

وثار بركان جبل مارابي، الواقع في إقليم سومطرة الغربية، يوم الأحد الماضي.

وقالت ديان إندرياتي المسؤولة بوكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في سومطرة الغربية اليوم: "إن وكالة الحفاظ على الموارد الطبيعية في إقليم سومطرة الغربية ووزارة البيئة والغابات تبذلان جهودا وتناقشان شركة تأمين بشأن الكارثة الطبيعية التي أحدثها جبل مارابي فيما يتعلق بالتأمين على المتسلقين ضد الأضرار".

وكان إجمالى عدد قتلى ثوران جبل مارابي البركاني في إقليم سومطرة الغربية الإندونيسي قد ارتفع إلى 23 شخصا، جميعهم من المتنزهين، حسبما ذكرت الشرطة الإندونيسية، حيث غطى الرماد البركانى والدخان أجزاء من المنطقة.

وكان المتنزهون القتلى من بين 75 شخصا تم تسجيلهم لتسلق جبل مارابي، عندما ثار البركان فجأة بعد ظهر يوم الأحد الثالث من ديسمبر، وقذف الغازات الساخنة والصخور الملتهبة في الهواء.