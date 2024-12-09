إعلان فوز رئيس غانا السابق ماهاما رسميا في الانتخابات الرئاسية

أعلن رسميا في غانا فوز رئيس البلاد السابق جون دراماني ماهاما في الانتخابات الرئاسية مساء اليوم الاثنين ، بعد أن أعرب الناخبون عن غضبهم من معالجة الحكومة للاقتصاد.

وقالت اللجنة الانتخابية إن ماهاما /65 عاما/ ، الذي تولى رئاسة البلاد سابقا بين عامي 2012 و 2017 ، حصل على 3ر6 مليون صوت ، أي 5ر56٪ من إجمالي الأصوات.

واعترف الخصم الرئيسي لماهاما ، نائب الرئيس محمدو باوميا ، بالهزيمة أمس الأحد.

وحصل باوميا على 6ر4 مليون صوت ، أي 41٪.

ووصف ماهاما انتصاره بأنه "جازم".

وكان قد وعد بـ "إعادة ضبط" البلاد على جبهات مختلفة خلال حملة أعطت الأولوية للاقتصاد وناشدت إلى حد كبير الشباب الغاني الذين رأوا في التصويت وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية في البلاد.