محافظ أسوان يعرض نسب إنجاز التقنين على مستشار رئيس الجمهورية

التقى الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية، اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان؛ لاستعراض نسب ومعدلات الإنجاز فيما يتعلق بملف التقنين واسترداد أراضي الدولة، والتي وصلت إلى 88%.

وأكد المحافظ، أنه يجري خلال المرحلة الحالية، تكثيف الجهود من خلال تكاتف الجهات المعنية؛ لتحقيق نسب نجاح أعلى ومتقدمة لنهو إجراءات التقنين بمختلف أنحاء المحافظة.

وناشد المحافظ، أصحاب الطلبات، ضرروة استثمار هذه الفرصة للانتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن، وعدم التباطئ في تنفيذ ذلك من أجل الاستفادة بالتيسيرات المتنوعة التي يتم تقديمها لهم، وعدم القيام بسحب قطع الأراضي أو إلغاء التعاقد، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة.