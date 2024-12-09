رانيا المشاط: مصر لديها العديد من المقومات يجعلها منصة لمشاريع ريادة الأعمال في أفريقيا

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن مصر لديها العديد من المقومات يجعلها مركزا إقليما لمشاريع ريادة الأعمال في أفريقيا وأن هناك العديد من الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال و إجراء إصلاحات تشريعية وتنظيمية.

وأكدت المشاط، خلال مؤتمر جريدة حابي السنوي المنعقد تحت عنوان "الإصلاح المرن عبور هادي لتحديات الاقتصاد"، على التزام الحكومة بدعم رواد الأعمال ومن خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين ما يدعم تحول مصر إلى منصة لمشروعات ريادة الأعمال في أفريقيا.

وأضافت أن إجمالي التمويلات التي حصل عليها القطاع الخاص من المؤسسات الدولية خلال الأربع سنوات بلغ نحو 12 مليار دولار