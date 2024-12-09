 سينر يعتلي التصنيف العالمي لمحترفي التنس للأسبوع 27 على التوالي

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واصل الإيطالي يانيك سينر تربعه على عرش التصنيف العالمي الصادر عن رابطة محترفي التنس، اليوم الإثنين.

وحل سينر على قمة التصنيف للأسبوع السابع والعشرين على التوالي، وذلك بعد إنجازات رائعة حققها على مدار العام الجاري 2024.

وحقق النجم الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما 73 فوزا مقابل 6 هزائم طوال العام وتوج بـ 8 ألقاب أبرزها ثنائية جراند سلام في أستراليا وأمريكا المفتوحة إضافة إلى لقب البطولة الختامية للرابطة العالمية.

ولم يشهد التصنيف العالمي أي تغيير على مستوى أول 100 لاعب في التصنيف.

وبخلاف سينر يتواجد في العشرة الأوائل بالتصنيف العالمي كل من الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثاني وخلفه بالترتيب الإسباني كارلوس ألكاراز والأمريكي تايلور فريتز، والروسي دانييل ميدفيديف، والنرويجي كاسبر رود، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والروسي أندري روبليف، والأسترالي أليكس دي مينور، والبلغاري جريجور ديميتروف.