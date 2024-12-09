الزمالك يستعد للمصري بودية قبل موقعة الكونفدرالية

اسقتر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على خوض مباراة ودية يوم الأربعاء المُقبل.

وكان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات غدا الثلاثاء، عقب عودة البعثة مساء اليوم الإثنين من نيجيريا بعد أداء مباراة إنيمبا في الجولة الثانية من دوري المجموعات لبطولة الكونفدرالية مساء الأحد.

ومن المقرر ان يخوض الزمالك مباراة ودية ضد فريق دياموند يقوم خلالها المدير الفني بتجربة عدد من اللاعبين خاصة الذين لم يرافقوا بعثة الفريق لمباراة نيجيريا، أمثال حمزة المثلوثي وناصر ماهر.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الكونفدرالية والتي تقام مساء الأحد المُقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويتصدر الزمالك مجموعته برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المصري بعد تعادلهما مع إنيمبا وبلاك بولز على الترتيب.