الفلبين: ثوران بركان كانلاون يدفع القرويين إلى الفرار بحثا عن الأمان

أجبر عمود من الرماد الساخن والغازات التي يصل ارتفاعها إلى ثلاثة كيلومترات السكان على البحث عن مأوى بعد ثوران بركان كانلاون في الفلبين اليوم الاثنين.

ولم ترد أي تقارير فورية عن وقوع إصابات في الثوران الأخير في جبل كانلاون في وسط جزيرة نيجروس ، لكن السلطات أغلقت المدارس وفرضت حظر تجوال ليلي بعد تساقط الرماد على عدة قرى، حيث طغى على رؤية سائقي السيارات وأثار مخاوف صحية.

وقال خوسيه تشوباسكو كارديناس رئيس بلدية مدينة كانلاون ، التي تقع جنوب شرق موقع البركان ، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عبر الهاتف، :"بدا الأمر وكأنه قصف مدفع".

وأضاف ، "كانت هناك ثورانات كثيرة من قبل ، ولكن هذا المرة كانت صاخبة للغاية."

ورفع مسؤولو الاستجابة للكوارث مستوى الخطر حول كانلاون بسبب "أخطار أكبر لحدوث نشاط بركاني خطير" وأمروا بإجلاء سكان القرى داخل دائرة نصف قطرها ستة كيلومترات (7ر3 ميل) من المركز.

وأضاف كارديناس إن نحو مئة شخص فروا إلى ملاجئ الطوارئ في كانلاون بحلول الليل بعد الثوران البركاني بعد الظهر.

وأوضح أن عدد النازحين قد يصل إلى أكثر من ألفي شخص ، بسبب احتمالات أقوى لحدوث مزيد من الثورانات .