مصطفى بكري: توغل إسرائيل بعمق 14 كم داخل سوريا ثمن إسقاط نظام بشار الأسد

علق الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعدة كيلو مترات داخل سوريا.

وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس، مساء الأحد، إن خريطة القرى والمناطق التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي اليوم بعمق ١٤ كم داخل سوريا هذا هو ثمن إسقاط نظام الحكم في سوريا بقيادة بشار الأسد.

وأضاف: «حاليا يجري تدمير كافة معدات الجيش السوري وصواريخه باتفاق مع الجولاني (قائد قوات تحرير الشام)».





خريطة القري والمناطق التي احتلها العدو الصهيوني اليوم بعمق ١٤ كم داخل سوريا . هذا هو ثمن إسقاط نظام الحكم في سوريا ، وحاليا يجري تدمير كافة معدات الجيش السوري وصواريخه باتفاق مع الجولاني pic.twitter.com/Qdh5eaPBso — مصطفى بكري (@BakryMP) December 8, 2024



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد أفادت بأن قواتهم دخلت إلى عمق 14 كلم في الأراضي السورية.

كما أعلن جيش الاحتلال، أنه نشر قوات في المنطقة العازلة الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة مع سوريا، وفي عدد من النقاط المهمة بغرض الدفاع في ضوء الأحداث بسوريا.

وتسيطر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على منطقة عازلة تبلغ مساحتها نحو 235 كيلومترًا مربعًا بين إسرائيل وسوريا.

واستولى جيش الاحتلال على مرتفعات الجولان من سوريا في عام 1967 وضمها في عام 1981.

وبموجب القانون الدولي، تعدّ الهضبة الصخرية ذات الأهمية الاستراتيجية أرضًا سورية تحت الاحتلال الإسرائيلي.



