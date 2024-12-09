محافظ شمال سيناء يتفقد الإدارة التعليمية ويلتقي مواطنين بالشيخ زويد

تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، الإدارة التعليمية في الشيخ زويد، بحضور أيمن شراب، مدير الإدارة، حيث التقي بالطالبتين مايا يوسف وسلمي وليد، طالبتين بإدارة الشيخ زويد، في حضور مدير الإدارة، موجهًا الشكر لهما على حضورهما بشكل مشرف خلال زيارة وزيرتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي للشيخ زويد.

وشارك اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء احتفالات أعياد الطفولة التي نظمتها مدرسة الشيخ زويد للتربية الخاصة، في قاعة مجلس شعبي المدينة.

وحضر الاحتفال اللواء جمال عبد الناصر عطوة رئيس مركز، ومدينة الشيخ زويد، وإبراهيم أبو شعيرة النائب بمجلس النواب، وأيمن أحمد أبو شقرة المدير العام لإدارة الشيخ زويد التعليمية، والقيادات التنفيذية.

وعرض اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة بكل فئات ذوي الهمم، والاحتياجات الخاصة، والأطفال من خلال عدة برامج رعاية اجتماعية، وصحية وتعليمية.

وشهد الاحتفال عروضا فنية نفذها طلاب التربية الخاصة وكلمات متنوعة معبرة عن المناسبة.

كما التقى محافظ شمال سيناء، عددًا من المواطنين، وذلك خلال زيارته إلى مدينه الشيخ زويد، واستمع إلى مطالب وشكاوى المواطنين، موجها بالعمل على حلها وتسيير أمور حياتهم اليومية.