التصديري للجلود: قفزة في صادرات قطاع صناعة المنتجات والملابس الجلدية والأحذية بنسبة 1500% خلال الفترة الماضية

سرج: مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنويا بزيادة 280%

قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود، إن تطوير مدينة الروبيكي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الجلود ليصل إلى 250 مليون قدم سنويا، بنسبة زيادة قدرها 280%، ويسعى إلى زيادة إنتاج الجلود المشطبة لزيادة القيمة المضافة وخلق فرص العمل مع مضاعفة الصادرات إلى ما يزيد عن 300 مليون دولار سنوياً، والوصول بالصادرات الي مليار دولار بعد تشغيل المصانع الجديدة.

جاء ذلك على هامش زيارة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اليوم، لمدينة الجلود بالروبيكي، بحضور كل من ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعدد من أعضاء البرلمان، والملحقين التجاريين لكل من دول الصين، وإيطاليا، والهند، وتركيا، والبرتغال، وإسبانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى نخبة من خبراء الصناعة وكبار مصنعي ومصدري الجلود المحليين والأجانب.

وقال سرج، إن التوسع الأفقي للورش والمصانع الصغيرة والمتناهية الصغر، والمتوسطة أيضاً، وبفضل التوجيهات الحكومية ودعمها للقطاع الخاص، حدثت قفزة في صادرات قطاع صناعة المنتجات والملابس الجلدية والأحذية والفوندي بنسبة 1500% خلال الفترة من 2020 وحتى أواخر عام 2023.

وأكد أن صادرات المنتجات الجلدية والأحذية والفوندي ارتفعت من 3.3 مليون دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 54 مليون دولار خلال عام 2023.

وأضاف أن إجمالي صادرات المجلس التصديري للجلود والمنتجات الجلدية من الجلود المدبوغة ومستلزمات الإنتاج قد ارتفع من 51 مليون دولار خلال عام 2020 إلى حوالي 114 مليون دولار خلال عام 2023، وبنسبة زيادة تتخطى 120%.

وأوضح أن مخططات التنمية الصناعية والاقتصادية لن يكون لها جدوى ما لم يصاحبها وجود الحجم الكافي من الاستثمارات اللازمة لإنجاز تلك المخططات وتحويلها إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أن مدينة الجلود بالروبيكي تشهد نهضة صناعية حقيقية تسجلها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية، والتي تجسدت في تنمية اقتصادية شاملة وفقاً لرؤية مصر 2030، وتجسد رؤية الدولة في زيادة الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.