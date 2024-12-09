الكرملين: قرار منح اللجوء لـ بشار الأسد وعائلته اتخذه بوتين

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن «ما حدث في سوريا فاجأ العالم كله»، مشيرًا إلى أن «موسكو على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن سوريا».

وبسؤاله عن منح الرئيس السوري بشار الأسد وعائلته اللجوء في روسيا، أوضح بيسكوف أن القرار يعود إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونفى وجود لقاء مع الأسد في جدول بوتين الرسمي.

واعتبر أنه من السابق لأوانه الآن الحديث عن الحفاظ على الوجود العسكري الروسي في سوريا، موضحًا أن «هذا سيكون موضوعاً للنقاش مع السلطات».

وكانت وكالات الأنباء الروسية نقلت مساء أمس عن مصدر في الكرملين، أن الأسد وعائلته موجودون في موسكو بعد إسقاطه في هجوم للفصائل المعارضة المسلحة.

وقال المصدر لوكالتي تاس وريا نوفوستي الرسميتين إن «الأسد وأفراد عائلته وصلوا إلى موسكو. لقد منحتهم روسيا اللجوء لدواع إنسانية».

وأشار المصدر إلى أنّ روسيا تجري اتصالات مع فصائل المعارضة، موضحا أنّ قادتها «قدّموا ضمانات بشأن أمن القواعد العسكرية والممثليات الدبلوماسية الروسية على الأراضي السورية».