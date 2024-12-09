عاصي الحلاني: أتمنى أن تكون المرحلة القادمة لسوريا مليئة بالأمن والأمان

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وصف الفنان اللبناني عاصي الحلاني، سوريا بـ"الحب والعشق" وتمنى لها أن تحظى بفترة استقرار عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وكتب الحلاني، عبر حسابه على منصة إكس منذ قليل: "سوريا الحب والعشق، الله يحمي سوريا، والشعب السوري الحبيب الطيب من كل مكروه، على أمل أن تكون المرحلة القادمة حاملة للشعب السوري الشقيق الأمن والأمان والاستقرار والازدهار".

يذكر أن طوت سوريا فجر الأحد، صفحة نظام البعث الذي حكم البلاد لمدة 61 عاما، بإعلان الفصائل السورية المسلحة دخول قواتها إلى العاصمة السورية دمشق، وإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد الذي غادر البلاد.

وبث التليفزيون السوري الرسمي، مقطعا مصورا للفصائل المسلحة، تعلن فيه إسقاط نظام بشار وإطلاق جميع المعتقلين.