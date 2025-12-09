المستشار الألماني ينتقد الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة: بعضها غير مقبول

وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة بأنها غير مفاجئة من حيث المضمون، مع التأكيد على رفضه لبعض ما ورد فيها.

وقال ميرتس، اليوم الثلاثاء، عقب لقائه رئيس حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، ألكسندر شڤايتسر، خلال زيارته للولاية، إن الوثيقة الأمريكية تتطابق تقريبا مع ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في فبراير الماضي خلال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن.

وكان فانس قد اتهم في ميونخ ألمانيا ودولا أوروبية أخرى بتقييد حرية التعبير وإقصاء أحزاب مثل "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وتابع ميرتس بشأن الاستراتيجية الأمريكية: "بعض ما ورد فيها يمكن تفهمه، وبعضه مفهوم، وبعضه بالنسبة لنا من منظور أوروبي غير مقبول، لا أرى أي ضرورة لأن يتولى الأمريكيون الآن مهمة إنقاذ الديمقراطية في أوروبا. وإذا كانت الديمقراطية تحتاج للإنقاذ، فسنقوم بذلك بأنفسنا".

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني، قال ميرتس إنه بات مقتنعا بأن "علينا في أوروبا، وبالتالي في ألمانيا، أن نصبح أكثر استقلالية في السياسة الأمنية عن الولايات المتحدة"، موضحا أنه يقول للمسئولين الأمريكيين خلال الحوار معهم إن شعار "أمريكا أولا" مفهوم، لكن "أمريكا وحدها" لن يخدم مصالحهم، وأضاف: "أنتم بحاجة إلى شركاء في العالم، ويمكن أن تكون أوروبا أحد هؤلاء الشركاء، وإذا لم يكن بوسعكم التعامل مع أوروبا، فعلى الأقل اجعلوا ألمانيا شريكا لكم".

وأكد المستشار، أن لدى الطرفين هدفا مشتركا، هو "الحفاظ على الحرية والأمن والسلام في قارتنا"، وقال: "وأتمنى أن يتبعنا الأمريكيون في هذا المسار، وأن يروا أنه يصب في مصلحتهم وأنه ضروري. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن نكون مستعدين لذلك فكريا، وربما عمليا في المستقبل".