نتنياهو يمثل مجددا أمام المحكمة بتهم فساد بالملف 4000

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب مجددا، الثلاثاء، للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما يسمى "الملف 4000".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية (ليبرالي وسط)، إن النيابة العامة واصلت استجواب نتنياهو في القضايا المتعلقة بـ"الملف 4000".

وذكرت أن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة مجددا غدا الأربعاء لمدة 3 ساعات.

والأسبوع الماضي، طلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه منذ سنوات طويلة.

وتسبب الطلب في انقسام داخلي بين مؤيد للطلب، ورافض له ما لم يقر نتنياهو بالذنب ويخرج من الحياة السياسية، وفق تصريحات المعارضة الإسرائيلية.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بحصوله مع أفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

كذلك، يُتهم نتنياهو في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (يمين وسط) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.