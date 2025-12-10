قمة بريدج 2025 بالإمارات تستكشف تحديات الخصوصية والحقيقة في عصر الذكاء الاصطناعي

قاد جمال محمد الكعبي، نائب رئيس "تحالف بريدج"، جلسة حوارية بعنوان "تحت الضوء: الخصوصية والمخاطرة والمرونة في عصر الأخبار المضللة"، ضمن فعاليات "قمة بريدج" 2025 في الإمارات، حيث استضافت كلا من ريتشارد أتياس، المستشار الاستراتيجي لرئيس مجلس إدارة تحالف بريدج، وسيسيليا أتياس، مؤسسة ورئيسة مؤسسة سيسيليا أتياس للمرأة، وعضو المجلس الاستشاري لتحالف بريدج.

وقدم المحاضرون، نقاشاً معمّقا حول تحديات العصر الرقمي وما يفرضه من مسؤولية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي وسط تصاعد الأخبار المضللة، واستعرضوا تبعات الوجود في دائرة الضوء والشهرة وما يصاحب ذلك من مخاطر تطال الحياة الخاصة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وفي مداخلته خلال الجلسة، ربط ريتشارد أتياس بين خلفيته الأكاديمية في الهندسة ومسيرته المهنية الحالية، موضحا أنه انتقل من بناء الجسور المادية إلى بناء جسور التواصل بين البشر، مدفوعاً بإيمانه بأن الإمارات، بما تحتضنه من تنوّع ثقافي وتعايش بين الجنسيات، تمثل نموذجاً ملهماً للتناغم الإنساني الذي شجّعه على صناعة منصات للحوار تُسهم في الوصول إلى الحلول.

وأشار إلى أنه لا يفضّل التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، رغم اهتمامه بمنصة "تيك توك" دون أن ينشر عبرها، موضحا أن هذه المنصات تتيح فوائد كبيرة في تبادل المعرفة، لكنها في الوقت ذاته تعج بكمّ من المعلومات المضللة.

وشدد على أهمية أن يمتلك الإنسان زمام السيطرة على أدوات الذكاء الاصطناعي، بدل أن تفرض هي سيطرتها عليه، في ظل التسارع التكنولوجي المتنامي.

وجاءت الجلسة ضمن برنامج يتجاوز 300 فعالية على مدار ثلاثة أيام، في إطار النسخة الافتتاحية من "قمة بريدج 2025" التي تقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بمشاركة 430 متحدثاً من 132 دولة.