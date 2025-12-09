وزير إسرائيلي يصف الحرب مع سوريا بـ الحتمية وسط توترات متصاعدة

قال وزير الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، مساء الثلاثاء، إن الحرب مع سوريا "حتمية"، وذلك وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلد العربي.

جاء ذلك في تدوينة مقتضبة على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، تعقيبًا على تسجيلات لجنود من الجيش السوري يهتفون لغزة، خلال مسيرة في احتفالات عيد التحرير أمس الإثنين، ما أثار قلقًا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وكتب شيكلي، من حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في التدوينة المرفقة بخبر هتافات الجنود السوريين لغزة: "الحرب حتمية".

ورغم أن الحكومة السورية الحالية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ توغلات داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى غارات جوية أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أصيب ثلاثة سوريين برصاص إسرائيلي خلال توغل دورية عسكرية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة.

ويأتي ذلك بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي في 28 نوفمبر الماضي، 13 سوريًا وأصاب آخرين في قصف جوي استهدف بلدة بيت جن، عقب توغل قصير أعقب اشتباكًا مع الأهالي الذين حاولوا الدفاع عن أراضيهم.

وتشهد المحافظات الجنوبية السورية حالة من الغضب المتزايد جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة، والتي باتت شبه يومية خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات الموقعة مع سوريا عام 1974، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، فيما طالبت دمشق مرارًا بوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

ويرى سوريون أن استمرار هذه الاعتداءات يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية الرامية لجذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نقاشات جرت داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بمشاركة مسؤولين كبار، تناولت أهمية ودلالة الفيديوهات التي تظهر جنودًا سوريين يهتفون بشعارات عدوانية ضد إسرائيل، ويستخدمون كلمة "عدو" للإشارة إليها.

وقالت الإذاعة: "من المتوقع أن تتخذ إسرائيل خطوات – بما في ذلك توجيه رسائل قوية للنظام السوري حول هذا الموضوع – ومطالبته بإدانة تسجيلات جنوده".

وأشارت إلى أن الجنود في المقاطع المسجلة يهتفون بعبارات مثل: "غزة، غزة، شعار النصر والصمود"، و"جئت إليك يا عدوي، لأصنع من دمائك ذخيرة وأملأ الأنهار بدمائك"، و"غزة، غزة، غزة رمز، احتلال ودمار، ليل نهار".

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم قولهم: "نحن نتعامل مع النظام السوري بمبدأ الشك والريبة".

وشهدت العاصمة السورية دمشق الاثنين مسيرة عسكرية ضمن الاحتفالات بعيد التحرير، ردد خلالها جنود من الجيش السوري هتافات داعمة لقطاع غزة، الذي شهد خلال العامين الماضيين إبادة إسرائيلية أودت بحياة أكثر من 70 ألف شخص، بينهم أكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتحتفل سوريا هذه الأيام بـ"عيد التحرير" تخليدًا للخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان"، التي انطلقت في 27 نوفمبر 2024 في حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يومًا، معتبرين هذا اليوم نهاية حقبة طويلة من القمع والانتهاكات التي استمرت 14 عامًا.