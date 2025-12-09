ارتفع عدد ضحايا السيول في العراق، مساء الثلاثاء، إلى 3 وفيات و5 إصابات، مقابل إخلاء 23 آخرين احتجزتهم المياه الغزيرة وإنقاذ اثنين آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، نقلا عن الدفاع المدني بالإقليم، أن شخصين لقيا مصرعهما وأُصيب 5 آخرون جراء الفيضانات والسيول في مدينة جمجمال بالسليمانية (شمال).

وأوضحت أن "الضحيتين هما رجل يبلغ من العمر 70 عاما وامرأة تبلغ 24 عاما".

وأكدت الوكالة أن سيولا جارفة في عدة مناطق بمحافظة السليمانية وأيضا في محافظة كركوك (شمال)، تسببت في إعاقة حركة المرور وغمرت بعض المنازل.

ولفتت إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إنقاذ شخصين علقا داخل سيارتهما في قضاء داقوق جنوب كركوك، بعد أن حاصرتهما المياه، موضحة أن "المحافظة شهدت سقوط 41 ملم من الأمطار، وهي كمية جيدة وكبيرة مقارنة بالسنوات السابقة".

وفي سياق متصل، أعلنت دائرة صحة كركوك وفاة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، إثر غرقها بمياه السيول في إحدى قرى المحافظة، بحسب "واع".

فما أعلنت مديرية الدفاع المدني في كركوك "إخلاء 23 منتسبًا من مركز صحي اجتاحته السيول في المحافظة".

وقال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في بيان، "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة مواطنين في قضاء جمجمال، ومواطن في ليلان بكركوك، وإصابة عدد آخر جراء الفيضانات".

وأكدت الرئاسة العراقية، في بيان "التضامن مع أسر ضحايا الفيضانات والمصابين جراء الأمطار الغزيرة في إقليم كردستان".

وأشارت إلى أن "الفيضانات والأمطار الغزيرة ضربت عددًا من المناطق، وأدّت إلى وقوع ضحايا ومصابين، فضلًا عن خسائر مادية كبيرة".

وفي سياق متصل، أشارت وكالة الأنباء العراقية إلى أن "النجف الأشرف شهدت تساقط أمطار رعدية قوية لم تشهدها المحافظة من فترة طويلة".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف الأشرف، في بيان، الثلاثاء، "استعدادها التام لمواجهة أي سيول محتملة قادمة من المناطق الغربية والقريبة من الحدود السعودية".

وأفادت هيئة "الأنواء الجوية" العراقية، بانحسار مؤقت للحالة الجوية يوم غد الأربعاء وعودة الأمطار الخميس والجمعة، وفق المصدر ذاته.