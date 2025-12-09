جوتيريش: قلق أممي إزاء الاحتجاز التعسفي لـ59 من موظفيها باليمن

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء "الاحتجاز التعسفي" لـ 59 من موظفي الأمم المتحدة من قبل الحوثيين في اليمن.

كما أعرب جوتيريش في بيان، الثلاثاء، عن قلقه أيضا إزاء اعتقال العشرات من موظفي المنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وأشار البيان إلى أن جوتيريش أدان أيضًا إحالة الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة إلى محاكم جزائية، ولفت إلى أن موظفي الأمم المتحدة محتجزون في الحبس الانفرادي دون اتباع أي إجراءات قانونية، الأمر الذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي بحسب وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم المواطنون اليمنيون، يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية عن جميع الأفعال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية.

ودعا جوتيريش للإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين.