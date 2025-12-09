خبير ألماني: على أوروبا مواجهة واشنطن بثقة مع تعزيز الأمن والدفاع الأوروبيين

دعا الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ الدولي للأمن، كريستوف هويسجن، أوروبا إلى التعامل بثقة أمام الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وذلك عقب صدور الاستراتيجية الأمنية الجديدة للولايات المتحدة التي تضمنت انتقادات حادة للقارة الأوروبية.

وقال هويسجن في تصريحات لإذاعة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "من جهة، لا جدوى من أن نقاطع أمريكا"، وذلك بالنظر إلى التجارة والسياسة الأمنية، مضيفا في المقابل أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تواصل السعي من أجل استمرار التواصل والتعاون، وفي الوقت نفسه تعمل بلا توقف على تعزيز الأمن والدفاع الأوروبيين".

وأضاف هويسجن، أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يقوم بذلك بشكل صحيح إلى حد كبير"، موضحا أن المستشار يذهب إلى واشنطن بثقة، ويُظهر الاحترام دون خضوع، مؤكدا أنه من المهم الحفاظ على الحوار وإظهار الاحترام، "ولكن في الوقت نفسه، المطالبة بالاحترام في المقابل".

وكانت الاستراتيجية الأمنية الأمريكية التي نُشرت الأسبوع الماضي قد انتقدت أوروبا بشدة، معتبرة أنها تواجه "مشكلات كبيرة" مثل "الرقابة على حرية التعبير، وقمع المعارضة السياسية، وانخفاض معدلات المواليد، وفقدان الهويات الوطنية والثقة بالنفس".