وزير الاستثمار السعودي: نستحوذ على ثلثي سوق التمويل الأخضر في الشرق الأوسط

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، أن المملكة استحوذت على ثلثي سوق التمويل الأخضر في الشرق الأوسط.

وقال الوزير الفالح، خلال "مؤتمر التمويل التنموي" بالرياض اليوم ، إن قيمة إصدارات الاستثمارات الخضراء والتمويل المستدام هذا العام في السعودية بلغت 12 مليار دولار.

و أشار الفالح إلى أن هيئة السوق المالية، أصدرت هذا العام دليلا لقواعد إصدارات الديون الخضراء والمستدامة إلى جانب إنشاء منصة للتداول الرقمي لأرصدة الكربون في السوق المالية "تداول"، مضيفا أنها "نفذت بالفعل أكبر مزاد على مستوى العالم لتداول أرصدة الكربون".

وكان صندوق الاستثمارات العامة أصدر في أكتوبر 2022 أول سندات خضراء له على ثلاث شرائح إحداها لأجل مئة عام واستقطب من خلالها طلبات بقيمة 18 مليار دولار.

وأوضح الفالح ، خلال المؤتمر ، أن المملكة تمضي في خفض انبعاثات الكربون بوتيرة أسرع من المستهدف، وهي في طريقها لتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول 2060 من خلال استثمار نحو تريليون دولار في البنية التحتية حتى 2030 أو بعدها بقليل مع اضطلاع القطاع الخاص بما يقترب من نصف هذه التمويلات.

وقال :"بحسب تقديراتنا سيجري تمويل نسبة من هذه المشروعات من خلال القطاع الخاص. نتحدث عن 400 إلى 500 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة".