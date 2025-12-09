 استمرار الموجة الباردة والأمطار حتى الجمعة.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
استمرار الموجة الباردة والأمطار حتى الجمعة.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

حنان عاطف
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10:33 م

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الانخفاض في درجات الحرارة والأجواء الممطرة مستمرة حتى الجمعة المقبلة، بينما تشهد بداية الأسبوع المقبل ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 21 و22 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

وأشارت "غانم" خلال مداخلة هاتفية على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر شهدت منذ بداية الأسبوع الجاري أجواء شتوية من حيث انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح وتساقط الأمطار، وبدأ سقوط الأمطار منذ السبت الماضي في بعض المحافظات، ووصلت إلى حد السيول في مناطق من سيناء والغردقة، كما شهدت محافظات شمال البلاد سقوط أمطار متوسطة.

ولفتت إلى أن السبب وراء هذه الأحوال الجوية هو تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع دخول كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، ما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة العظمى لتسجل 19 و20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وهو أقل من المعدل الطبيعي، مع أجواء معتدلة تميل للبرودة الخفيفة نهارًا، ونشاط واضح للرياح، بينما تتراوح الصغرى ليلًا بين 12 و13 درجة مئوية.

