ميرتس يقر بوجوب توضيح تصريحاته حول تأثيرات الهجرة على المدن الألمانية

أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس قدرا من النقد الذاتي بشأن الجدل الذي أثاره حول تأثيرات الهجرة على المدن الألمانية.

وقال ميرتس مساء أمس الاثنين عبر محطة "إيه آر دي" الألمانية التلفزيونية خلال برنامج أجاب فيه عن أسئلة سكان إحدى بلدات ولاية شمال الراين-ويستفاليا: "ربما كان ينبغي أن أوضح في وقت سابق ما قصدته تحديدا بذلك... كنت سأفعل الأمر بشكل مختلف اليوم".

وأضاف ميرتس: "هناك مدن مهملة تماما. وهذا له علاقة بما قلته. وعلينا أن نغير ذلك. ولهذا أقول دائما إن الأمر يتطلب شقين من الإجابة نفسها. نحن بحاجة إلى الهجرة، نحن بحاجة إلى قدوم مهاجرين، في القطاع الطبي، وقطاع الرعاية، والعديد من المجالات الأخرى".

وأكد المستشار: "أرى ما يحققه الناس، وبدون أولئك الذين يأتون من دول أخرى لن يكون الأمر ممكنا... أود أن أؤكد هذا التمايز بشكل أقوى، لكنني أعتقد أن أي شخص حاول أن يفهم ذلك بحسن نية قد فهم بالفعل ما قصدته".

وفي الوقت نفسه قال ميرتس: "من يريد العيش في بلادنا يجب أن يلتزم بالقواعد، وإذا لم يفعل فعليه المغادرة".

وكان ميرتس قد صرح في أكتوبر الماضي بأن الحكومة الألمانية تصحح إخفاقات سابقة في سياسة الهجرة وتحقق تقدما، "لكن لا يزال لدينا مشكلة في مظهر مدننا بالطبع، ولهذا يُسهِّل وزير الداخلية الألماني عمليات الترحيل واسعة النطاق وينفذها".

وعندما سئل لاحقا عن قصده بمظهر المدن أوضح قائلا: "اسألوا بناتكم عما قصدته بذلك"، ثم بيّن أن المشكلات سببها أولئك المهاجرون الذين لا يملكون وضع إقامة دائم، ولا يعملون، ولا يلتزمون بالقواعد في ألمانيا.