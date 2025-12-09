رد محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول "ماذا تفعل الوزارة إداريًا مع اتحاد السباحة؟"، قائلًا: "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة فيما يتعلق بكل المخالفات الخاصة بالأكواد الطبية والبطولة تم طلبها بشكل رسمي من النيابة العامة.. وطلبت النيابة بشكل رسمي عدم الإفصاح عنها إلا بعد انتهاء تحقيقاتها الجنائية".

وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e" مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة ستعلن عن كافة التفاصيل الإدارية ضد، نادي الزهور، والاتحاد المصري للسباحة، ونشاط السباحة المصري، فور إعلان النيابة نتائج التحقيق الجنائي في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف، وإحالتها المتهمين للمحاكمة.

وردًا على سؤال الإعلامي أحمد سالم حول "ماذا لو أدانت النيابة الحكم والمنقذين فقط؟ هل يستمر اتحاد السباحة في ممارسة عمله دون عقاب؟ هل روح يوسف لا تستحق إقالة أو تجميد اتحاد اللعبة؟ وهل هذا من صلاحية الوزير؟"، قائلًا: "طبعًا كل شيء من صلاحية الوزير وفق قانون الرياضة المصر ولكن لا يجوز إن إحنا نمشي تحقيقين إداري وجنائي وكل واحد يطلع نتائج مختلفة".

وذكر أنه فور انتهاء الوزراة من مسار التحقيقات الإدارية سلمتها للنيابة العامة المصرية، موضحًا أن جميع الجهات المعنية في الوزارة سواء بالتفتيش والحوكمة أو الشئون القانونية والطبية شاركت في إعداد هذا التقرير.

وتابع أن الوزارة لم تتلق أي استقالات من المسئولين في الاتحاد، مشددًا على أنها معنية بالحصول على حق السباح الراحل يوسف.

وقال إن الوزارة بدأت تحقيقاتها منذ التحاق السباح الراحل بنادي الزهور، ثم الاتحاد المصري للسباحة، مرورًا بالأزمة التي حدثت أثناء البطولة ما أدى لوفاته.

وأشار إلى تحصّل الوزارة أثناء تحقيقاتها على 8 تقارير ومستندات رسمية للسجل الطبي للاعب وقدمتها للنيابة العامة للتحقيق فيها جنائيًا مقارنتًا بالكود الطبي للوزراة.

وذكر أن السجل الطبي للاعب في نادي الزهور تم تسليمه للاتحاد المصري، معلقًا: "الكود الطبي للوزارة مش إن واحد يروح يكشف بسماعة قلب ويقدم ورقة إن أنا كشفت.. دا في فحوصات وتحاليل وإشاعات محددة في كل التخصصات بشكل معين".

وتابع أن النيابة استندت على الكود الطبي في تحقيقاتها، بالإضافة لتوافر سيارة الإسعاف ووجود الأطباء في التخصصات المحددة.

وفي سياق متصل، قال إن رئيس الاتحاد المصري للسباحة هو المهندس ياسر إدريس قدّم مستندات تؤكد التزامه بالأكواد الطبية المحددة أثناء تحقيقات الوزارة معه وأعضاء الاتحاد، مؤكدًا أن الوزير لديه صلاحية إقالة الاتحاد أو تجميده لو أثبتت النيابة إدانتهم.

وكشف عن اتخاذ الوزارة حزمة من الإجراءات الإدارية المعنية بهذه المنظومة، بداية من النادي وحتى الاتحاد ونشاط السباحة في مصر، وسيعلن عنها بنهاية تحقيقات النيابة، معلقًا: "متخدوش أي إجراء إداري غير لما تنتهي التحقيقات الجنائية".

وسادت حالة من الحزن العميق في الوسط الرياضي، عقب وفاة السباح الناشئ يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.

وسقط اللاعب في المياه فور انطلاقه في سباق 50 متر ظهر، حيث تدخل المنقذون وطاقم الإسعاف على الفور لإنقاذه، قبل أن يُجرى له الإسعافات الأولية داخل المجمع، ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى دار الفؤاد المجاورة للاستاد، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بحالته.

وخيمت أجواء من الصدمة والانهيار على زملاء اللاعب المشاركين في البطولة، بينما عبّر أولياء الأمور عن استيائهم الشديد، محمّلين المسؤولين عن البطولة مسؤولية الواقعة، ومطالبين بفتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات ما حدث وضمان عدم تكراره.