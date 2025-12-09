قرعة كأس ملك إسبانيا تمنح ريال مدريد وبرشلونة مواجهات متوازنة في دور الـ32

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مراسم قرعة دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي أسفرت عن مواجهات تبدو متكافئة لأندية القمة، وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة.

وذكر الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي أن ريال مدريد سيخوض مواجهته أمام فريق تالافيرا، في حين يلتقي برشلونة مع فريق جوادالاخارا في مباراة تبدو في متناول النادي الكتالوني.

كما أوقعت القرعة فريق أتلتيكو مدريد في مواجهة أتلتيكو باليارييس، بينما يواجه أتلتيك بلباو نظيره أورينسي ضمن أبرز مباريات هذا الدور.

وجاءت بقية نتائج القرعة على النحو التالي:

ريال مورسيا × ريال بيتيس

ألدينسي × ريال سوسيداد

بورجوس × خيتافي

كولتورال ليونيسا × ليفانتي

إيبار × إلتشي

ديبورتيفو لاكورونيا × مايوركا

راسينج سانتاندير × فياريال

سبورتينغ خيخون × فالنسيا

هويسكا × أوساسونا

غرناطة × رايو فاييكانو

ألباسيتى × سيلتا فيجو

ألافيس × إشبيلية

ومن المقرر أن تُقام مباريات هذا الدور بنظام خروج المغلوب من مواجهة واحدة، خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر الجارى. وينتظر أن يعلن الاتحاد الإسباني المواعيد النهائية للاشتباكات قريبًا، على أن تُقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 يناير المقبل، في مرحلة يتوقع أن تشهد مزيدًا من الإثارة والتنافس.