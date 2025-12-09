استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواصل إسرائيل منع الصحفيين الدوليين من السفر بصورة مستقلة إلى قطاع غزة لتقييم الوضع هناك، على الرغم من وقف إطلاق النار.

وعقدت المحكمة العليا في القدس جلسة استماع أخرى اليوم الثلاثاء بشأن دعوى مقامة من جانب رابطة الصحافة الأجنبية، تسعى من خلالها السماح للصحفيين بدخول القطاع الساحلي المغلق.

ومنحت المحكمة مجددا الحكومة الإسرائيلية تأجيلا قبل سماع مرافعاتها.

وتقول رابطة الصحافة الأجنبية إن هذا تاسع تأجيل منذ تقديم الدعوى في سبتمبر العام الماضي. وقد تم منح الحكومة حتى 21 ديسمبر الجاري لتقديم موقفها كتابيا.

وقالت الرابطة في بيان إن الوضع "سخيف بصورة كبيرة".

وأضافت: "نشعر بالاستياء من استمرار المماطلة، ونشعر بخيبة الأمل من استمرار المحكمة السماح بذلك".