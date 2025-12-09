صندوق الإسكان الاجتماعي: 43 ألف مواطن تقدموا لوحدات بديلة للإيجار القديم منذ أكتوبر

قالت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق بدأ تلقي طلبات السكن بديل الإيجار القديم عبر منصة مصر الرقمية منذ 3 أكتوبر الماضي، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم الصادرة عن مجلس الوزراء.

وأضافت خلال مداخلة عبر زووم في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" مساء الإثنين، أن الصندوق تلقى منذ 13 أكتوبر 43 ألف استمارة للحصول على وحدات سكنية، منهم 650 طلبًا لوحدات بديلة تجارية، موضحة أن المتقدمين يسكنون في مساحات لا تتجاوز 100 متر.

وأوضحت أن غالبية المتقدمين من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، وأن التسجيل على المنصة مستمر حتى الشهر القادم، مع إمكانية مدّه لاستيعاب جميع المتقدمين، مؤكدة أن كثافة التقديم عادةً ما تزداد بعد استيعاب المواطنين للشروط والمستندات المطلوبة.

وذكرت أن اللائحة التنفيذية نصت على تسليم الوحدات خلال 7 سنوات، وسيتم استخدام الوحدات المتاحة حاليًا إلى جانب بناء وحدات جديدة حسب نتائج الحصر العددي للمتقدمين. وأوضحت أن الصندوق في مرحلة حصر لتحديد المستوى المادي للمتقدمين بين محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن التسجيل لا يتطلب أي مستندات في المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أن القانون يشترط ألا يمتلك المستأجر وحدة سكنية أخرى وألا يكون قد ترك وحدته في الإيجار القديم لأكثر من عام، قائلة: "أي متضرر ليس لديه شقة أخرى يمكنه التقديم، وإذا كان من المستحقين سيطلب منه باقي المستندات في المرحلة الثانية".

وأكدت أن تقديم الاستمارة لا يعني التخلي عن الإيجار القديم، بل لتحديد أعداد المواطنين وبيئاتهم السكنية، وأضافت أن المتقدم يحق له استلام الوحدة المناسبة بعد توقيع إقرار بترك الإيجار في حال الموافقة، مع مراعاة الأولوية لمحدودي الدخل ثم الفئات الأعلى وفق القانون.

وعلى صعيد آخر، قالت إن برنامج "سكن لكل المصريين" أطلق منذ انطلاقه 21 إعلانًا، منها 8 إعلانات منذ 2020، موضحة أن عدد المتقدمين تجاوز 2.3 مليون، وأنه تم الانتهاء من 770 ألف وحدة، مع وجود 250 ألف وحدة تحت التنفيذ بإجمالي مليون وأربعين ألف وحدة سكنية.

وأوضحت أن 670 ألف وحدة سكنية سكنها حوالي 3 ملايين مواطن، وأن 55% من مشروع "سكن لكل المصريين 1" انتهت، وتبقى 78 ألف وحدة في المراحل النهائية قبل التسليم، بمعدل توزيع 7000 وحدة شهريًا.