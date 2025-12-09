قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إن التعاون بين مصر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» هو تعاون وثيق وتاريخي، مؤكدا أن المنظمة تعد من أكبر المنظمات العالمية ومصر كانت من أوائل الدول التي احتضنت مكاتبها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية عبر «TEN» تعقيبًا على كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التعاون يمتد ليشمل العديد من المشروعات المشتركة على أرض الواقع، من بينها مكافحة التغيرات المناخية، وتحسين دخل الأسر الأكثر احتياجًا، وتوحيد الحيازات الزراعية، بالإضافة إلى مكافحة الآفات الزراعية والجراد.

وأشار إلى أن «الفاو» تقدم دعمًا فنيًا لمصر، لافتا أن هناك فريق عمل متميز في مركز البحوث الزراعية المصري يتعاون بشكل وثيق ومستمر مع المنظمة.

وأضاف أن الهدف المشترك لهذا التعاون يتمثل في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري ولشعوب القارة الإفريقية، في ظل التحديات العالمية الأخيرة مثل جائحة كورونا والأحداث الجيوسياسية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الكلمة التي القاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، بالعاصمة الجديدة، الإثنين، أن مصر حرصت، إيماناً بدورها الإقليمي، على أن تكون فاعلا رئيسيا في دعم الأمن الغذائي العربي والأفريقي، وذلك من خلال نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة للدول الشقيقة، وتنفيذ برامج تدريب.

وأشار إلى أن استضافةَ مصر للمؤتمر العالمي الثالث لممثلي منظمة الأغذية والزراعة، تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدعم المنظمة ودورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتطوير النظم الزراعية والغذائية، ودعم الدول الأكثر احتياجا في مواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية.